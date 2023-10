Ex viola, per Venuti e Augusta la gioia più grande: è nato il piccolo Vittorio

Per Venuti un giorno speciale, da condividere con la famiglia. Anche noi di Violanews ci uniamo alle felicitazioni per il lieto evento

Con queste righe e una bella foto, Augusta Iezzi , partner del calciatore ex viola Lorenzo Venuti , attualmente al Lecce, ha salutato la nascita del figlio Vittorio:

"Hai scelto di arrivare senza nessun preavviso due settimane prima del previsto, in una giornata inaspettatamente fredda e piovosa. Dopo un lungo travaglio abbiamo potuto accarezzare quella testolina che per tante volte abbiamo immaginato. Sei così fragile e prezioso che abbiamo timore di stringerti forte a noi come vorremmo. Sei prezioso, Vittorio; questo nome che abbiamo scelto alcuni anni fa ha finalmente una minuscola e incantevole identità.