Ex Viola, Gilardino verso il campionato Primavera. Può finire anche alla Juve

Le strade per l'ex attaccante

Dopo l'esperienza al Siena, l'ex bomber gigliato Alberto Gilardino potrebbe pensare di ripartire su una panchina del campionato Primavera. Per lui, al momento, sembrano più probabili due scenari in particolare. Il primo, lo vede sulla panchina del Genoa. L'altro, su quello della Juventus. Una porta, quella della panchina bianconera, che potrebbe aprirsi nel caso in cui Bonatti, attuale tecnico della selezione giovanile, venga promosso alla guida dell'Under 23.