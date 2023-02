Ex viola, esordio con gol al 94′ per Zaniolo al Galatasaray

E' cominciata come meglio non poteva l'avventura di Nicolò Zaniolo in Turchia: l'ex trequartista della Roma, passato anche dalle giovanili della Fiorentina, ha messo a segno il gol del 2-4 finale al 94' in casa dell'Alanyaspor in amichevole con il suo Galatasaray. Lanciato in profondità, ha saltato il portiere con un tocco in anticipo e ha depositato in rete. Di seguito il video.