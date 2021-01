Cutrone, oggi inizia l’avventura al Valencia

L’ex viola Patrick Cutrone è atterrato a Valencia ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Liga. Dopo aver vestito le maglie di Milan, Wolverhampton e viola, è rietrato in Inghilterra a inizio gennaio e – come riporta Tuttomercatoweb.com – adesso svolgerà infatti le visite mediche di rito con il club spagnolo per poi firmare il suo contratto che lo legherà agli iberici fino al termine della stagione in corso.

