Clamoroso ritorno in Italia per Roncaglia? Su di lui 2 club di A

L'ex Viola pronto a tornare in Italia?

Come calciatore ha sempre dimostrato di avere diversi limiti tecnici. Nonostante questo, a Firenze lo ricordano con grandissimo affetto per la grande grinta che ha sempre messo in campo. Ora, Facundo Roncaglia potrebbe tornare in Serie A. Secondo AS Argentina, sul difensore ex Viola e oggi svincolato, ci sarebbero Cagliari e Udinese. Gli isolani sono alla ricerca di un sostituto per il partente Godin. Per quanto riguarda i bianconeri, Roncaglia avrebbe già ricevuto una proposta ufficiale dall'Udinese.