Cagliari, salta Liverani: un altro ex viola come possibile sostituto

Liverani verso l'esonero. Il Cagliari contatta un ex allenatore della Fiorentina: la situazione per la panchina sarda

Cambio in panchina in casa Cagliari. Fabio Liverani è stato da poco esonerato e i sardi cercano già un possibile sostituto. Tra i candidati c'è anche Claudio Ranieri e Giuseppe Iachini, due ex viola: