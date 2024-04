Cabral sta convincendo Schmidt al Benfica. La prossima stagione sarà decisiva

Il trasfrimento di Arthur Cabral al Benfica ha portato sul brasilaino molte aspettative. Il Benfica ha sborsato 20 milioni più 5 di bonus per portarlo a Lisbona. Raramente negli ultimi anni il club lusitano ha sbagliato la scelta della prima punta. Ma Cabral, come sottolinea A'Bola , ha faticato a inizio anno. Il tecnico Roger Schmidt richiede una certa tenuta fisica e tattica. Non a caso il tedesco non era soddisfatto, optando per Tengstedt. Ma nella seconda parte di stagione Cabral si sta guadagnando spazio e fiducia, dopo aver ricevuto anche le critiche dei tifosi. L'ex viola è a quota 11 gol, tra cui uno nell'ultimo turno. Condierando che è partito titolare in sole 18 apparizioni una buona media. La prossima stagione per lui sarà quella della verità, in cui potrà prendersi definitivamente il Daluz