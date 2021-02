Bufera a Bologna, Mihajlovic ripreso a deridere i suoi tifosi: è rottura

Sotto la lente di ingrandimento c’è un video che circola sui social ripreso dall’interno del pullman del Bologna dove sono emerse le parole di Sinisa Mihajlovic, più che altro battute tipo “guarda questo, avrà 90 anni. Quello si è tatuato tutta la faccia”, riferito a qualche tifoso in strada, e in sottofondo anche qualche risata proveniente dalle zone retrostanti del pullman, tutti aspetti che non sono piaciuti a diversi tifosi che sui social hanno poi espresso qualche rimostranza per l’atteggiamento della banda rossoblù. L’episodio risale a prima della partita contro il Benevento quando i tifosi del Bologna sono scesi in strada per dare la carica alla squadra. Adesso negli ambienti rossoblù si interrogano sul futuro dell’ex viola Mihajlovic: dopo questa fratture se ne andrà o resterà in virtù dei due anni di contratto che lo legano al club?

DESOLATI A VN – “PRANDELLI? DIFFICOLTA’ TROPPO PROFONDE”