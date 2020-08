L’ex patron della Fiorentina Andrea Della Valle è negativo al Covid-19: «Pur non avendo nessun sintomo, per una questione di responsabilità e di prudenza nei confronti degli altri, ho preferito sottopormi al tampone per il Covid-19 e sono risultato negativo», ha fatto sapere. L’ex patron della Fiorentina era insieme a Flavio Briatore e Sinisa Mihajlovic in Sardegna, nei giorni scorsi circolava una foto che li ritraeva insieme anche a Paolo Bonolis.

