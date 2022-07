Brancolini: “Non è stato facile allenarsi da solo, incomprensioni con ACF”

Federico Brancolini , ex portiere della Fiorentina, si è presentato come nuovo giocatore del Lecce:

"L'ultimo anno non è stato semplice, mi sono sentito togliere ciò che amavo di più. Allenarsi da solo per un ragazzo di 20 anni è difficilissimo. Essere a Lecce è una cosa eccezionale, non ho avuto dubbi quando ho sentito Corvino. Siamo una famiglia, dentro e fuori dal campo. Mi sono rifugiato in chi mi vuole bene, ma il segreto è la testa, la dedizione, l'impegno. Falcone? Ho un buon rapporto anche con i colleghi, la competizione ci sarà sempre ma è sana. Ci sono state delle incomprensioni con la Fiorentina, ma ora penso al presente e al futuro".