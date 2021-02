Bangu si riaccasa subito, l’ex viola riparte dalla Serie D in Toscana

La società Aglianese Calcio 1923 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Andy Bangu. Classe 1997, di nazionalità congolese, Bangu è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina per poi iniziare la carriera da senior in serie C con la maglia della Reggina. Successivamente, il giovane mediano ha indossato le casacche di Vicenza, Matera, Bisceglie e Gubbio.

«Ho accettato con entusiasmo la chiamata dell’Aglianese – ha dichiarato il giocatore – voglio iniziare un percorso qui e rilanciarmi dopo un anno difficile, gli obiettivi della società sono anche i miei. Ho avuto modo di conoscere i compagni e sono contento della mia scelta perché ho trovato un ambiente nel quale poter lavorare bene».