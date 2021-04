Baiano: “Squadra senza carattere, le differenze col 93…”

Ciccio Baiano commenta le analogie con la Fiorentina retrocessa in Serie B nella stagione 92/93

Gli errori che non deve fare questa Fiorentina? Questa squadra non deve retrocedere, come noi nel 92/93. Non avevamo punti di vantaggio sulle altre, ce la dovevamo giocare settimana per settimana. Non ti puoi permettere di regalare nulla. Quando non vinci subentra la paura e le cose non vanno bene. Quello che mi fa più arrabbiare è la mancanza di carattere della squadra, alla prima difficoltà si scioglie: non reagisce mai".