B.Valero: “Questa squadra ha un’arma in più. Arthur diverso dagli altri”

Differenze con la mia Fiorentina? "Non sarebbe giusto paragonare due periodi, noi provavamo a difenderci con la palla perché sprovvisti di muscoli. Questa Fiorentina ha le caratteristiche per farlo anche con i muscoli oltre che con la palla e questa è sicuramente un aspetto positivo".

Mercato? "Posso dire che la squadra mi è piaciuta molto, il campionato è lungo però il segnale è stato molto positivo. Non so se manca ancora qualche pezzo, ma sicuramente la società sta lavorando per gli ultimi giorni di mercato".

Valore in classifica? "Tutte e sette le sorelle individualmente sono superiori. però qui non dobbiamo dimenticare il punto di forza della squadra. Il mister ha saputo far dare più del 100% a tutti gli effettivi. Questo è il dettaglio per fare il salto di qualità, al di là delle caratteristiche individuali dei calciatori".

Due finali perse? "Sono convinto che le due sconfitte abbiano dato qualcosa di positivo per ricominciare quest'anno. Così come successo all'Inter: entrambe hanno preso maggiore consapevolezza della propria forza e di quello che possono fare. Sono tutte cose positive che possono ritrovarsi nel corso della stagione. La cosa più importante è essere consapevoli, ma rimanere umili, come detto da Biraghi".