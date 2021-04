Amoruso: “Milenkovic stagione da 5, ora le offerte dalla Premier sono diverse”

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni de Il Pentasport su Radio Bruno. L’ex calciatore Viola ha analizzato il momento della Fiorentina:

Milenkovic ha fatto una stagione da 5 in pagella. Lui e Pezzella sono stati una coppia in difficoltà e non riescono a fare neanche le cose più semplici quest’anno. Tanti gol subiti erano evitabilissimi. Potenzialmente potrebbe aspirare a grandi palcoscenici ma negli ultimi 18 mesi non ha reso in maniera adeguata. So che Milenkovic aveva ricche offerte dalla Premier in passato, ma ora quelle cifre non ci sono più. Sfida con l’Atalanta? Bisogna pensare a difendere come squadra, se l’Atalanta gioca come sa mette sotto tutti, servirà la partita perfetta. Parlo soprattutto di non concedere gol per ingenuità da parte dei giocatori Viola. Penso ai gol subiti con l’Udinese o con la Samp, reti evitabilissime. Mi aspetto che la difesa sia concentrata, nessuno si arrabbia per una pallonata in tribuna.