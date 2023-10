Ambrosini: “Juve? Partita non razionale, ma potevamo tenere testa a tutti”

20 ottobre 2013: dieci anni fa per in campo in quell'incredibile Fiorentina-Juventus 4-2, c'era anche Massimo Ambrosini in campo al Franchi

L'ex viola Massimo Ambrosini è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno per ricordare Fiorentina-Juventus 4-2 . Dieci anni fa c'era anche lui in campo al "Franchi", così Ambrosini nel corso del "Pentasport":

"Ogni grande partita si porta dietro una storia, quella tra Fiorentina e Juve è una storia particolare. In quanto a tensione è diversa da tutte quelle che ho giocato in carriera". Spiegare una rimonta? "Ho perso una finale di Champions, prendendo tre goal in 6 minuti. Nel calcio accadono cose che non hanno molto a che vedere con la razionalità, la bellezza di certe partite è che non sono pronosticabili. È quello che accade in partite importantissime che le rendono speciali".