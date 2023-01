Altro flop europeo per Gerson, torna al Flamengo di Pedro

L'ex centrocampista viola Gerson è pronto a cambiare di nuovo squadra. Il giocatore in Europa non riesce proprio a decollare. Il Marsiglia ha deciso di rimandarlo al Flamengo, squadra dalla quale lo aveva prelevato per 15 milioni nel 2021, cifra che il Marsiglia dovrebbe recuperare dalla cessione. Curiosità, nel club Rossonero troverà come compagno Pedro, centravanti del Brasile e anche lui con una brutta esperienza a Firenze. Ecco l'annuncio del Flamengo