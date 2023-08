VON-CI POSSO CREDERE – Nico spaventa anche Caronte

Ma la vittoria di Genova, che va goduta fino in fondo ma che rappresenta sempre la prima giornata pazza di campionato, ha dato la conferma che quel signore in panchina che si diverte sempre con il joystick, ha un coraggio da leoni e delle capacità di umanità e umiltà che ne faranno di lui un Super Mister. Kayode titolare non lo avrebbe indovinato neanche il buon Mago Badoglio, la fase difensiva molto più accorta e più coperta, è stata la novità più lieta, frutto anche di un giro palla fenomenale da parte dei centrocampisti, tanti che sembra che a un certo punto "il Nostro" Milan Badelj abbia chiesto a Gilardino un Moment act.

Non ci sono, per me tifosi easy e tifosi pro, ognuno la ama a modo suo, con le proprie disponibilità economiche, fare l'abbonamento, sempre a scatola chiusa, è l'atto di fede più importante che un tifoso possa fare. Poi siamo fiorentini, ci dividiamo anche sul colore di una mela, dovrebbero smettere le critiche feroci e spesso preventive, come tutte le volte che vinciamo gli altri tirano fuori il famoso Carro sul quale montare...

Biraghi e la sinfonia

Ultima considerazione, ma non per importanza, è una citazione per Capitan Biraghi: in questi anni hai sempre dimostrato attaccamento e professionalità, a parte le tue doti di ottimo calciatore di serie A, la tua voglia di venire sotto il settore a festeggiare o scusarti con chi si è fatto km per starvi vicino, sono le tue azioni più belle della tua persona, poi la fascia di Davide che mostri à sempre da brividi. Quest'anno hai un ottimo compagno di viaggio su quella fascia, con Fabiano Parisi sono sicuro che instaurerai un rapporto come con un fratello minore, lo aiuterai e tiferai quando giocherà, ci penserà poi l'uomo in panchina a far suonare la sinfonia sulla fascia sinistra, stiamo tutti tranquilli che non esisteranno problemi su quel ruolo.