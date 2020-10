VN – Tra Fiorentina e Napoli rispunta Llorente, in uscita dagli azzurri

La pista Milik non si sblocca, col giocatore che continua a dire no (LEGGI QUI). Rimane uno spiraglio per Piatek, i cui agenti sono a Milano, anche se la buonissima prestazione di ieri lo avvicinano alla permanenza all’Herta Berlino. La Fiorentina continua a guardarsi intorno sul mercato delle punte e il Napoli negli ultimi minuti ha riproposto il nome di Fernando Llorente, in uscita dal club azzurro. I viola non sembrano però convinti di affondare il colpo.

