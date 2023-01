VN – Torna Commisso: ecco quando sarà presente al Franchi

Commisso è pronto per tornare al Franchi. Ecco quando è previsto il suo rientro in Italia per stare vicino alla squadra

La stagione della Fiorentina sta entrando nel vivo. Per affrontarla al meglio, il presidente Rocco Commisso è pronto per tornare al Franchi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Rocco Commisso sarà allo stadio giovedì per assistere al match contro la Sampdoria. Il patron viola quindi vuole far sentire la sua presenza fin da subito.