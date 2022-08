VN – Spunta la Samp su Nastasic, possibile domino dei difensori

Non solo lo Spezia. Spunta anche l'ipotesi Sampdoria per Matija Nastasic, ormai con le valigie pronte. Da giorni è in piedi l'operazione, orchestrata da Fali Ramadani, che dovrebbe portare Nikolaou a vestire la maglia della Fiorentina e il serbo a fare il percorso inverso. Uno scambio che resta probabile. Ma lo stesso manager, che da poco ha preso in procura il difensore blucerchiato Colley, ha sondato la situazione per un possibile incastro tra i suoi tre assistiti.