VN – Chi arbitrerà Fiorentina-Roma? Consiglio di seguire Real Madrid-Lipsia

Domenica sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze si affronteranno Fiorentina e Roma, in una sfida molto importante per entrambe le squadre per quanto riguarda la classifica e la lotta per i rispettivi obiettivi europei. Sarà chiaramente una partita delicata anche per la classe arbitrale, con il designatore Gianluca Rocchi che dovrà scegliere il direttore di gara più adatto. Per capire su quale scelta potrebbe ricadere, siamo andati a chiederlo al giornalista di Italia 7, conduttore di 30° Minuto ed esperto del mondo arbitrale Simone Pagnini.