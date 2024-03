VN – Chi arbitrerà Fiorentina-Milan? C’è un top che è “ritardatario”

Sabato sera, alle 20:45, presso l'Artemio Franchi di Firenze, andrà in scenda Fiorentina-Milan. Sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A, di enorme importanza per i viola dopo aver dovuto rimandare quella con l'Atalanta a causa della drammatica scomparsa del dg Joe Barone. Sicuramente sarà una partita di alta intensità, con due squadre che giocano a viso aperto. Quindi, il disegnatore arbitrale, Gianluca Rocchi, dovrà scegliere il profilo più adatto. Per capire su quale scelta potrebbe ricadere, siamo andati a chiederlo al giornalista di Italia 7, conduttore di 30° Minuto ed esperto del mondo arbitrale Simone Pagnini.