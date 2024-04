Potremmo dire che alla fine “tutti i nodi vengono al pettine”, che “il diavolo fa le pentole ma non i coperchi” o che “lingua batte dove dente duole”. Il proverbio sceglietelo voi ma la sostanza, comunque, non cambia. E se qualcuno non avesse capito di cosa stiamo parlando beh, si vada a rivedere le ultime due partite della Fiorentina . Due gare per certi versi simili, anche se giocate con e su presupposti ovviamente diversi. I confronti con Juventus e Viktoria Plzen infatti non hanno fatto altro che confermare quello che guardando con un briciolo di attenzione era già noto da tempo: i viola hanno un problema, un grandissimo problema, quando si tratta di far gol . Soprattutto, faticano da matti quando si trovano ad affrontare squadre che rinunciano a giocare (o comunque ad alzare la pressione) e che si difendono abbassando al massimo il baricentro.

Il bersaglio Italiano

In molti vedono nell'allenatore la causa di questo difetto. Del resto, ormai si sa, Vincenzo Italiano è il bersaglio preferito di gran parte della critica. E se è certamente vero che il tecnico viola deve ancora completare il proprio percorso di crescita è difficile sostenere che sia lui il responsabile di certi (evidentissimi) limiti della squadra. E così torniamo al punto di partenza, e a quei modi di dire che rimandano (tutti) a quanto non successo durante il mercato di gennaio. Si dice infatti che il mister dovrebbe cambiare gioco, che sta a lui trovare soluzioni se la Fiorentina spesso si ritrova a sbattere contro i muri eretti dagli avversari senza riuscire a segnare o addirittura (come successo col Viktoria Plzen) senza riuscire a tirare in porta. “Dovrebbe far giocare gli esterni sul piede forte e non a piede invertito – è una delle teorie – perché così sarebbe più facile arrivare sul fondo per mettere cross in area”. Oppure. “Dovrebbe abbassare la linea, aspettare, e poi ripartire in contropiede”. Idee legittime, ovviamente, ma che portano con sé diversi dubbi e contraddizioni. Un esempio. Qual è il passaggio precedente all'arrivare sulla linea di fondo per poi crossare? Risposta esatta: saltare l'uomo. Il problema, che vale con gli esterni a piede invertito come con gli esterni sul proprio piede forte, è che i giocatori della Fiorentina l'uomo non saltano (quasi) mai. Anzi. Molto spesso nemmeno ci provano. O davvero c'è qualcuno convinto che sia Italiano e chiedere di fermarsi e di passarla indietro? E poi ancora. C'è sul serio chi crede che se i viola con la Juventus o l'altra sera in Conference avessero consegnato il pallone agli avversari avrebbero poi trovato più spazi? Più probabilmente invece, sia i bianconeri che i cechi si sarebbero limitati a giochicchiare, magari a cercare qualche lancio lungo, senza far nulla per scoprirsi.