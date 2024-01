“Siamo forti così”, la convinzione del club che spiega il mercato

“ A pensare male – diceva qualcuno – si fa peccato ma molto spesso ci s'indovina ”. Cosa c'entra la frase più famosa di Andreotti adesso? Domanda lecita, che esige risposta chiara ed immediata. Il riferimento, visto che siamo ormai arrivati agli ultimissimi giorni di mercato, è a quanto (non) fatto dalla Fiorentina e ad un'emergenza che, pian piano, sta fortunatamente rientrando. Come dire: avevamo bisogno il prima possibile di (almeno) un attaccante esterno per far fronte agli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil e all'assenza di Kouame , impegnato in Coppa d'Africa ma adesso, due di loro, sono sostanzialmente tornati a disposizione. Certo, Nico e Sottil non sono al meglio, ma se non altro sono in grado di giocare.

È passata la tempesta insomma

E Vincenzo Italiano e la sua truppa l'hanno attraversata su di una scialuppa, sostanzialmente abbandonati al loro destino. “Non ci faremo prendere per il collo da nessuno”, ha detto anche di recente Joe Barone. Concetto giusto, sia chiaro. Il problema è che esiste un solo modo per evitare quel rischio: muoversi in anticipo, scegliere con calma i propri obiettivi, lavorarci sottotraccia. In una parola: programmare. Magari, prima che tutto il mondo sappia che tu abbia disperatamente bisogno di quel determinato tipo di giocatore. Oggi, che piaccia o no, non può che succedere esattamente quello che il dg dice di voler evitare. Del resto, come vi comportereste voi se qualcuno vi venisse a chiedere qualcosa e voi sapeste che non ne può assolutamente fare a meno? O si pensa che ci siano società (e quindi in questo caso venditori) disposti a fare beneficenza?