Nedim-Nadiem, omologhi e quasi omonimi: il segnale della Fiorentina sul mercato

Una delle criticità del mercato che la Fiorentina dovrà affrontare è quella relativa al sostituire Castrovilli, che dovrà stare ai box ancora per diverso tempo e non rientrerà prima del 2023. Allora in casa viola sono partite le riflessioni: come agire sul mercato partendo da questo imprevisto? Il nome di Tameze piace, ma le resistenze del Verona da una parte e la poca propensione al gol dall'altra per adesso frenano l'affare. Sì, perché alla fine il punto è questo: servono i gol dei centrocampisti per fare un salto in avanti. E gli ultimi nomi sondati vanno proprio in questa direzione.