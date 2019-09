Montella sorride: le condizioni di Pedro e Benassi. Nessun problema per Pezzella

Tutti a disposizione di mister Vincenzo Montella. Il tecnico viola, contro l’Atalanta, avrà solo l’imbarazzo della scelta: per la prima volta dall’inizio della stagione potrà scegliere l’undici titolare con la rosa al completo. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, infatti, Marco Benassi si sta allenando assieme al resto del gruppo. Alle spalle il problema alla caviglia che aveva impedito all’ex Toro di andare in panchina contro la Juventus. Via libera anche per Pedro, in gruppo da venerdì scorso (anche se non gioca da metà agosto), e il capitano German Pezzella, uscito anzitempo causa crampi durante la partita di sabato scorso. CHI TRA IL BRASILIANO, VLAHOVIC E BOATENG IN ATTACCO?