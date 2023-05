Moggi jr al centro sportivo della Fiorentina: si parla di Nico Gonzalez?

Pomeriggio movimentato al centro sportivo della Fiorentina "Davide Astori", presso i campini. Sul campo si è presentata la squadra, per riordinare le idee all'indomani della sconfitta col Basilea (col consueto lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri) e iniziare a preparare la partita di campionato di domenica pomeriggio contro l'Udinese al Franchi. Ma si segnala anche una visita interessante in ottica - forse - mercato. Secondo quanto abbiamo raccolto, Alessandro Moggi ha infatti incontrato i dirigenti della Fiorentina. Il noto agente cura gli interessi di Nico Gonzalez, ma non solo. Che si sia parlato del futuro dell'argentino? Difficile dirlo, di sicuro il presente è il campo e la speranza è di rivedere Nico Gonzalez di nuovo decisivo per la Fiorentina già dai prossimi appuntamenti.