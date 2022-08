“Mi diedero del folle…”

Chi la dura la vince , oggi più che mai. Ce n'è voluto, di tempo, per capire dove fosse finito l' Amrabat di Verona, per quasi due anni vittima di un equivoco tattico, della presenza di Torreira e di un mercato che, complice la sua alta valutazione, sembrava tenerlo prigioniero di una squadra che non gli offriva il giusto habitat. Non potendo, non riuscendo ad andare in piazze che gli garantissero il tanto congeniale centrocampo a due, come Napoli, Bergamo, Torino , Sofyan si è rimboccato le maniche, forte anche della fiducia che Italiano gli ha sempre dimostrato , a parole e nei fatti, e nel momento in cui le strade di Torreira e della Fiorentina si sono divise ha capito che i tempi erano maturi per legittimare quei 20 milioni sborsati per assicurarselo nel gennaio del 2020 , costati tante critiche al presidente Commisso.

Ora, il titano pazzo della Marvel Thanos, folle, lo era davvero: ma la sua frase, che dà il titolo al pezzo, ce la immaginiamo volentieri pronunciata da Rocco Commisso, che allora scese in campo in prima persona, folgorato da questo marocchino tentacolare che, in un Verona-Fiorentina di qualche settimana prima, aveva fatto il bello e il cattivo tempo a centrocampo. "Quanto costa? 20? Eccoli, ma portatemelo qua". Qualcosa del genere. Ma poi, nel 3-5-2 iachin-prandelliano, la Fiorentina ha fatto fatica a trovargli una collocazione. Mai convinto del posto di mezzala, ha sbattuto la testa per mesi sulla regia, ha incassato molte critiche - lui come il presidente, per aver "toppato" il colpo più desiderato - arrivando sul punto di mollare (le trattative con i club sopra citati erano concrete, la voglia di andarsene per giocare di più pure), ma come si dice? Tutto è bene quel che finisce bene. La svolta tattica di Italiano, covata già a partire dai primi mesi del 2022, gli ha finalmente permesso di avere un senso anche da vertice basso in un centrocampo a tre. Dunque sbagliavamo, giornalisti, opinionisti, tifosi? Sì, quando bocciavamo tout court Amrabat. No, quando sostenevamo che non ci fossero le condizioni per farlo esprimere al meglio. Condizioni che ora sì, ci sono eccome. Chiedere per info a Lobotka e soci.