"Nico Gonzalez sta valutando con il suo entourage se sia il caso di affidarsi anche ad un mental coach". Questa la notizia riportata questa mattina dal "La Nazione". L'esterno argentino sarà sotto i riflettori durante questa sosta per il Mondiale e visto che la cessione diventa sempre più meno probabile, serve trovare una soluzione il prima possibile. Ecco quindi che la locuzione latina "Mens sana in corpore sano" cade a pennello. Nico-mental coach potrà essere una coppia utile per questa Fiorentina. Inoltre, in passato è già successo qualcosa di simile.

Nico, Paul fece uguale

Nico Gonzalez deve riprendersi questa Fiorentina. Il suo futuro rimane un'incognita, ma con il passare del tempo la permanenza in Viola sembra la soluzione migliore per tutti. Certo, serve trovare un compromesso tra società e giocatore, perchè ciò che è successo prima del Mondiale non sarà dimenticato molto facilmente. Detto ciò, adesso serve guardare al futuro e capire le condizioni fisiche e non, dell'esterno argentino. Intanto, Nico Gonzalez ha iniziato la fase di recupero, per tornare al meglio della condizione in vista del campionato. Dal punto di vista psicologico invece, la possibilità di un rapporto stretto con un mental coach potrebbe essere una novità importante. Nico non sarebbe il primo. Infatti, nella stagione 2015-16, Paul Pogba si ritrovò al centro del progetto Juventus dopo gli addii di Pirlo e Vidal. Il francese prese la maglia numero 10 e iniziò la stagione con grandi aspettative. Ecco, successe l'esatto contrario. Pogba sembrava un pesce fuor d'acqua nella Juventus di Allegri. Prestazioni deludenti, iniziarono a mettere dubbi sulle capacità del centrocampista. Ecco quindi che, poco dopo, uscì la notizia della presenza di un mental coach vicino al giocatore. Il peso della maglia numero 10 e le molte responsabilità, avevano limitato fortemente le sue convinzioni, tanto da trasformarlo anche dal punto di vista tecnico-tattico. Dopo un paio di settimane i risultati iniziarono ad arrivare e Pogba tornò il giocatore da tutti conosciuto. Insomma, il paragone è d'obbligo in questo caso. Nico Gonzalez potrà trovare se stesso nelle parole di un esperto e con lui, quello vero, la Fiorentina potrà soltanto guadagnarci.