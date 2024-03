LE STRAGELLE – Juric da osteria, Belotti depotenziato, si resta al Franchi

5 ai fischi dei tifosi del Torino a Belotti che peraltro innervosiscono non poco il bomber viola. I suoi ex sostenitori gli danno del traditore perché se ne andò da svincolato, dimenticando però tutti i gol segnati dal "Gallo" con la maglia granata.

7 alla pace in diretta Juric-Italiano. Dopo la follia in panchina, il tecnico granata si ravvede: bravo più che altro l'allenatore viola a derubricare l'accaduto come "episodio da campo" dicendo che le immagini dell'abbraccio con il suo collega debbano diventare uno spot per il mondo del calcio.

9 a chi è riuscito a far prorogare i lavori al Franchi fino al 2028. Marcheschi (Fdi) si prende i meriti, Nardella rivendica la paternità del progetto di ristrutturazione. Quello che conta per i tifosi è che i viola così non dovranno emigrare, forse neppure al Padovani. Sicuramente la notizia più bella nella serata di un Torino-Fiorentina senza grandi emozioni.

