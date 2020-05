La promessa viola Dalle Mura: “Vorrei restare tanti anni alla Fiorentina”

Cristian Dalle Mura è una delle grandi promesse della Fiorentina. Difensore classe 2002, già protagonista con le varie nazionali giovanili, si è guadagnato alcune convocazioni con la prima squadra di Iachini, a cominciare da Juve-Fiorentina di febbraio: “Ricordo che due giorni prima della partita mi fecero allenare con la prima squadra e iniziai a intuire che forse mi avrebbero convocato. Mentre tornavo a casa in treno non capivo niente, ero talmente emozionato che chiamai i miei genitori e ci parlai talmente tanto che mi dimenticai di scendere alla stazione Pisa per prendere la coincidenza per Viareggio, quindi arrivai anche mezz’ora dopo a casa” ci ha raccontato Dalle Mura qualche giorno fa. E poi: “Fin da piccolo ho sempre sognato di poter giocare per la Fiorentina, sono andato tantissime volte al Franchi spretando di poterci giocare un giorno. Sicuramente il mio sogno sarebbe quello di rimanere per tantissimo tempo in Viola”. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA A VIOLANEWS