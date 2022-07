Jovic sulle orme di Vlahovic per beffarlo (o affiancarlo): Serbia, 2 posti per 3

La concorrenza è spietata, nonostante la Serbia, nazionale giovanissima, vanti appena 4 partecipazioni ai campionati Mondiali. Per la quinta campagna, Dragan Stojkovic vanta un reparto offensivo di tutto rispetto: c'è Dusan Vlahovic, che a Firenze conosciamo benissimo, c'è Luka Jovic, che a Firenze - anzi, a Moena - impareremo proprio in questi giorni a conoscere. Una coppia d'attacco spumeggiante, purtroppo mai coordinata nel senso che quando Jovic faceva il bello e il cattivo tempo all'Eintracht Francoforte Vlahovic non era ancora la macchina da gol che è diventato nel dicembre del 2020. E poi Luka si è perso nel mare galactico di Madrid. Ciò nonostante, i due qualche partita in coppia in Nazionale l'hanno giocata, come il 3-1 rifilato all'Azerbaijan di De Biasi nello scorso autunno (doppietta di Vlahovic). Dietro di loro, i vari Milinkovic-Savic, Djuricic, Radonjic (nuovo acquisto del Torino), Kostic (ex compagno di Jovic in Germania). E in difesa i viola (per quanto ancora?) Milenkovic e Nastasic.