Il protagonista – Maleh e l’appuntamento con la continuità. È la volta buona?

L'italo marocchino è il protagonista di oggi

Filippo Caroli

Il lavoro del 'restauratore' Italiano nel corso dell'anno passato è certamente sotto gli occhi di tutti. Birgahi, Duncan, Igor, Castrovilli... sono tantissimi i giocatori rigenerati dalla cura Italiano. Ma se l'obiettivo della prossima stagione è fare ancora meglio della scorsa, il tecnico dovrà lavorare ancor di più sul materiale a sua disposizione. E una delle note agrodolci della Fiorentina 21/22 è stato proprio quel Maleh che, quasi sempre, ha mancato l'appuntamento con la continuità finendo per diventare uno dei gregari della Viola e perdere il posto in Nazionale. Detto che il primo anno di Serie A non è certamente come prendere una tisana sul divano, l'italo marocchino ha certamente bisogno di migliorare in vista della stagione alle porte. E in un anno fitto di impegni, anche numericamente, il suo apporto sarà fondamentale. Youssef, però, è arrivato in Trentino col piglio giusto.

Box to box Maleh

Tecnica, grinta e corsa, Maleh, nella rosa attuale, è in prospettiva uno dei calciatori più interessanti di questa Fiorentina. La principale 'colpa' del centrocampista è stata quella di deludere un po' le attese quando ci si aspettava da lui quel salto decisivo. Un eterno vorrei ma non posso su cui Italiano sta cercando di lavorare per sfornare un calciatore in grado di svolgere praticamente tutti i compiti del centrocampo. E che sarebbe utilissimo in entrambe le fasi in un calcio verticale come quello del tecnico siciliano.

E in questo senso, arrivano segnali decisamente confortanti dalla Val di Fassa. Maleh è infatti uno dei calciatori Viola più avanti nella condizione atletica e che più sta impressionando in questo ritiro. Centrocampista totale, Youssef è stato uno dei migliori nella partitella di questo pomeriggio, sia quando c'è stato da inserirsi per supportare la manovra, che quando serviva mordere gli avversari per recuperare il pallone. Manca solamente uno step, tutt'altro che banale, quello della continuità. Se dovesse crescere anche sotto questo aspetto, allora la Fiorentina avrebbe davvero in casa uno scintillante centrocampista moderno da sfruttare. E questa prima settimana di ritiro fa ben sperare.