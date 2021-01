“Il parere del Ministero apre a un nuovo Franchi, ma il rischio è un intervento Matrioska”

[…] Partendo da presupposti accademici sicuramente giusti, e consapevole di essere sotto pressione mediatica da tempo, il team del MiBACT incaricato di valutare la fattibilità degli interventi sullo stadio Franchi, ha prodotto un testo di nove pagine in cui si specifica chiaramente: “No alla demolizione, sì alla ristrutturazione. Ma con dei limiti”.

I limiti sono l’individuazione delle porzioni dello stadio da conservare (ed eventualmente integrare nel nuovo impianto), e per le quali la Fiorentina aveva chiesto chiarimenti. Oltre alla Torre Maratona, le scale elicoidali esterne d’accesso e alcune porzioni della tribuna centrale, anche le curve e la loro struttura vanno preservate, ma si potranno “avvicinare le gradinate al campo con interventi di replica in parallelo a quelle attuali”. Impossibile, quindi, tagliar via le due curve ricostruendo due settori rettilinei, come già fatto a Bergamo, dall’Atalanta, e all’Anoeta dalla Real Sociedad, ma si potrà soltanto realizzare un “intervento-Matrioska” di dubbio valore.

[…] Ovviamente, il Ministero dei Beni Culturali si occupa della sua sfera di competenza, e si propone di preservare il significato architettonico dello stadio Franchi: questo si propone il dispositivo di vincolo. In questi casi, però, è doveroso porsi delle domande da cui partire: cosa serve alla Fiorentina per poter usufruire di un Franchi moderno e al passo con i tempi (e con la funzione che deve svolgere)? Quali e quanti interventi bisogna realizzare per adeguare lo stadio a standard e necessità contemporanee? Questi interventi sono compatibili con la salvaguardia di alcune porzioni dell’impianto (anche se, eventualmente, non tutte quelle che si vorrebbe)?