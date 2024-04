Il messaggio è chiaro! La Fiorentina ha scelto le coppe, ma basterà?

Spazio ai giovani?

Già dai convocati con la Salernitana Vincenzo Italiano ha fatto capire il messaggio, lasciando a casa quasi tutti i big, insieme a Nzola e Comuzzo, e portando i giovanissimi della Primavera (CONOSCIAMOLI MEGLIO). La speranza è quelle di vederli in campo per una manciata di minuti, facendoli così esordire in prima squadra. D'altronde il Viola Park è nato anche per questo motivo, in modo da puntare fortemente, in futuro, sui talenti delle giovanili. Queste ultime gare di campionato, non contando il Napoli, potrebbero portare minutaggio nelle gambe anche a chi, durante l'arco della stagione, ha avuto meno possibilità di mettersi in mostra, come Infantino per esempio. L'argentino a gennaio ha rifiutato diverse offerte di prestito in serie minori per rimanere a Firenze, ma fino a questo momento l'abbiamo visto per pochissimi minuti, appena 78, per un totale di cinque presenze.