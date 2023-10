Anche quest’anno il vostro parere sarà decisivo per l’assegnazione del Pallone Viola per il miglior giocatore viola dell'annata

Torna per l'undicesimo anno il Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Al termine delle votazioni il primo riceverà 20 punti, il secondo 12, 9 il terzo, e poi 5, 3, 1 gli altre tre in classifica.