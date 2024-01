FOTO VN: Alla rifinitura spunta il Viola Club Arabia

Allenamento di rifinitura in corso per la Fiorentina a Riyad, alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. E la curiosità arriva da bordocampo, dove è presente una piccola delegazione del Viola Club Arabia. Tre tifosi arabi, con sciarpa viola d'ordinanza, non hanno perso l'occasione di vedere finalmente da vicino la formazione di Italiano e i calciatori della Fiorentina, impegnati in questa trasferta in Arabia Saudita.