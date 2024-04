Fiorentina: il dribbling, questo (semi) sconosciuto

Questo girone di ritorno sta diventando sempre più un tormento per i tifosi viola che vedono la propria squadra andare in difficoltà anche contro compagini non certo impossibili da affrontare. E' sempre più evidente in molti calciatori la paura di sbagliare e sempre maggiore la voglia di rifugiarsi in retropassaggi che da una parte garantiscono il possesso palla (a meno che non si sbaglino come nel caso di Quarta ieri), ma rallentano moltissimo il gioco dando modo agli avversari di piazzare la propria linea difensiva.