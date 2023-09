Fiorentina-Empoli di lunedì sera. Spiegatemi perché

Non c'erano alternative disponibili? Certo che c'erano perché Fiorentina-Empoli poteva benissimo essere programmata domenica pomeriggio al posto di Bologna-Frosinone o Salernitana-Cagliari in programma alle 15. E non venitemi a dire che l'audience televisiva di Fiorentina-Empoli sarà così stravolgente tanto da programmarla da sola per salvare le sorti di DAZN,

E allora ripeto. Ma perché sfavorire così la Fiorentina? Aspetto risposta dai signori del calcio anche se so che il mitico Bob Dylan nel lontano 1962 aveva già anticipato la risposta che potrebbe arrivare scrivendo "the answer my friend is blowing in the wind"...

P.S. Qualche attento lettore mi fa notare che anche con il Cagliari giocheremo lunedì sera pur avendo la partita di Conference il giovedì successivo, vero ma in quel caso la Fiorentina sarà impegnata in campionato il giovedì precedente quindi, o si penalizza il campionato o la Conference League, e in questo caso è stato scelto di dare più spazio alle gare di campionato.

