Fiorentina, con Belotti per ricominciare

Lettera aperta - come si scriveva un tempo, quando erano parole per farsi leggere e non per farsi rispondere. Va ad Andrea Belotti, a quello che è stato, che deve tornare, al nostro bisogno di lui, al suo bisogno di un popolo che torni a sventolarlo, come fu a Torino, al Toro. Abbiamo già detto della suggestione di questo incrocio di necessità, che convoca le parole dell’urgenza, che spera nei gol che permettano a lui di ritrovare qualcosa di lontano (ma non perduto) e alla Fiorentina di riprendersi qualcosa dirigente, recentissimo, scivolato via dalle dita come la sabbia asciutta o come una presuntuosa illusione.

Insieme, cambiare il discorso deludente che sta corrodendo questo sentimento. Racconto che non trova mai uno slancio, un abbraccio, un’orizzonte limpido da avvicinare insieme, o da inseguire per sempre ma accanto, come quell’utopia di Galeano: la luce di fondo che serve per camminare. No, non va così: ognuno sembra comodo nel suo brodo, nel suo brodino, nella prudenza e nel vittimismo, nella richiesta incessante e nelle rivendicazioni e nel rendi conto: la partita doppia ha scavalcato la partita di calcio. Resta - ultima divagazione, poi parliamo di un centravanti - l’impressione di un malinteso: questa industria particolare che è il calcio non si valuta solo per la quota - il successo - ma soprattutto per le emozioni che mette in circolo, per la condivisione dei momenti (belli, brutti), per l’apparenza che crea, per i legami che rafforza, per la solidarietà e il soccorso per provoca, spontanei, nei protagonisti: calciatori, appassionati, tifosi, dirigenti, proprietari, istituzioni (il calcio è molto importante in un determinato territorio politicamente definito). Davanti alla diaspora di un popolo che vorrebbe invece approdare insieme, ovunque sia, bisogna farsi delle domande e non solo chiudersi nelle rivendicazioni. Vale per tutti. Certamente le vittorie fanno crescere, “montano” un entusiasmo che recinta le emozioni, ma basta affacciarsi altrove per vedere ambienti in difficoltà a pochi mesi da storici scudetti. Questa industria onirica vuole meno e vuole di più.