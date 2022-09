Tutto ha avuto inizio all'inizio della scorsa stagione, quando la Fiorentina ha deciso di controriscattare Riccardo Sottil , dal momento in cui stava per diventare un giocatore del Cagliari. La società viola ci ha creduto. Vincenzo Italiano ci ha creduto. Già durante lo scorso campionato, in alcune situazioni, aveva dimostrato le sue enormi qualità, collezionando, in 22 presenze, 3 gol e 2 assist. Ma quest'anno qualcosa sembra essere cambiato , soprattutto nella testa del calciatore.

Italiano già durante il ritiro a Moena ha iniziato a parlare molto bene del figlio d'arte, sostenendo a gran voce che il ragazzo si stava allenando bene e che quest'anno, se avesse voluto, sarebbe diventato un giocatore chiave per la Fiorentina. E così sta accadendo. Quando in campo c'è Sottil, la differenza si vede, ma soprattutto si sente. Dalle prime partite di campionato, alle due dei playoff di Conference League (totalizzando, per il momento, tre assist), abbiamo potuto notare come i viola abbiano messo sempre più al centro del progetto il giocatore. Firenze lo sta notando, Italiano e compagni pure. E allora tutti noi ci auguriamo che questo possa essere il suo anno. L'anno della definitiva esplosione, di un giocatore che ha, fin dagli anni in Primavera, dimostrato di avere quel qualcosa in più, ma che mai, fino in fondo, era riuscito a palesare. Dunque, "Esplodi piccolo Ricky, esplodi".