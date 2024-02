Frosinone, la giornalista a VN: “Con DiFra Mazzitelli tra i migliori, che mercato!”

Il mercato di gennaio ha rafforzato la squadra? — “Credo che questa finestra di calciomercato invernale abbia portato a Frosinone i giusti innesti per puntellare la rosa. Il lavoro oculato del diesse Guido Angelozzi e del suo entourage hanno fatto arrivare in Ciociaria, nell'ordine: l’esterno offensivo classe 2002 Fares Ghedjemis, dal Rouen, squadra della serie C francese, con la formula del titolo definitivo; il difensore centrale Kevin Bonifazi, classe 1996, dal Bologna con la formula del prestito secco; il terzino destro Nadir Zortea, classe 1999, dall’Atalanta con la formula del prestito secco; il duttile attaccante Demba Seck, classe 2002, dal Torino con la formula del prestito secco; il terzino sinistro Emanuele Valeri, classe 1998, dalla Cremonese (serie B) a titolo definitivo. Ultima notizia poi l’arrivo dall’Hammarby (massima divisione svedese) di Isak Vural, trequartista classe 2006 a titolo definitivo, il quale però dovrebbe essere aggregato alla Primavera e all’occorrenza utilizzato in Prima Squadra. Un mercato che ritengo assolutamente positivo. Se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, si sarebbe potuto prendere anche un altro difensore, ma tirando le somme a Frosinone possono ritenersi soddisfatti. Il Leone ha pescato quelle pedine mancanti che erano diventate una necessità, assicurandosi la prestazione di giocatori tutti molto interessanti. Ha irrobustito la difesa decimata dagli infortuni, sopperendo alle assenze sia in mezzo che sulle fasce. Ha acquisito un giovane esterno che ha già fatto vedere di che pasta (buona) è fatto e ha preso anche un rinforzo per il reparto offensivo. A questo punto, il collettivo frusinate ha davvero tutto al posto giusto. Ora toccherà a mister Di Francesco lavorare su questi ragazzi alla sua maniera e continuare a spronarli per la strenua lotta, quella che punta dritto all’obiettivo salvezza”.

Che partita ti aspetti? — “Mi aspetto di vedere una partita combattuta, giocata a viso aperto e con coraggio. Entrambe le formazioni hanno bisogno di fare punti. Spero che non venga fuori un incontro eccessivamente nervoso, a quel punto la compagine con più lucidità potrebbe affondare il colpo. Il Frosinone sta giocando un buon calcio, dalla cintola in su, sviluppa azioni fluide e potrebbe essere un'arma a suo favore. Ma il collettivo viola ha sicuramente dalla sua una rosa di qualità superiore a tante altre avversarie e deve solo rimettersi in carreggiata per allontanare il fantasma della crisi. Sono questi i momenti in cui i team dovrebbero compattarsi. Staremo a vedere cosa accadrà in questo lunch match”.

La probabile formazione? — “Probabilmente rivedremo in campo l'undici iniziale schierato anche contro il Milan, quindi un Frosinone schierato così: (4-2-3-1) Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Barrenechea, Mazzitelli; Seck, Soulé, Harroui; Kaio Jorge”.

Quanto incide Di Francesco sul Frosinone? — “Di Francesco incide moltissimo sul Frosinone. Il suo lavoro con i ragazzi è encomiabile. Sta riuscendo a far crescere e migliorare atleti giovanissimi e con lui Mazzitelli ha davvero fatto un salto importante in avanti diventando uno dei migliori centrocampisti in Italia in quel sistema di gioco, nonché punto di riferimento giallazzurro. Penso che il suo ascendente sul gruppo sia assolutamente positivo”.

Quanti tifosi verranno da Frosinone? — “Verranno parecchi tifosi dalla Ciociaria a sostenere il loro Frosinone. Ad oggi, il settore ospiti del 'Franchi' ha staccato quasi 600 tagliandi”.

Un pronostico? — “Pronostici non me la sento di farne, però quel che è certo è che non c'è un pronostico chiuso. Come il calcio più volte ci ha insegnato, non esiste un risultato scontato e anche in questo caso la vedo come una partita in cui il destino non ha ancora disegnato il finale”.

