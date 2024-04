Coppa Italia, ci risiamo. A Bergamo per conquistare la finale

La Fiorentina, con Vincenzo Italiano in panchina, rappresenta una vera e propria bestia nera per l'Atalanta di Gasperini . Infatti, grazie anche alla vittoria dell'andata in Coppa Italia, in sette scontri diretti, sono ben cinque le vittorie viola, poi un pareggio e una sconfitta (arrivata nell'ottobre 2022 a Bergamo, per 1-0). Numeri che mettono in chiaro un fattore, il tecnico della Dea viene spesso messo all'angolo da quello della Fiorentina.

Situazione Atalanta

Nonostante la super prova dell'andata, l'1-0 è un risultato ancora troppo aperto per dire chi passerà il turno e raggiungerà la finale, soprattutto perché domani sera si giocherà a Bergamo. Il momento dell'Atalanta è ottimo, perché pur avendo perso alcuni punti per strada nelle ultime giornate di campionato (rimanendo però attaccata alla zona Champions), è riuscita a sbattere fuori il Liverpool nei due set di Europa League, e raggiungere, come la Fiorentina in Conference League, la semifinale della competizione. Gasperini, a differenza dell'andata, ritroverà a disposizione De Ketelaere, ma dovrà rinunciare a Toloi (fuori per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra) e Holm (risentimento al polpaccio destro). In dubbio fino all'ultimo, invece, la presenza di Scalvini, già out all'andata per infortunio, ma che già da qualche giorno è tornato ad allenarsi in gruppo con la squadra. Il tecnico della Dea però, molto probabilmente, lo gestirà nel migliore dei modi, anche in vista della partita di Europa League della settimana successiva.