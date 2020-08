Colfescu a VN: “Vi racconto Munteanu, ha buone qualità. Un acquisto di prospettiva”

A margine delle trattative principali, la Fiorentina sta definendo l’arrivo di un giovane attaccante, come vi abbiamo raccontato in settimana. Per sapere qualcosa in più di Louis Munteanu (SCHEDA) ci siamo rivolti ad un grande conoscitore del calcio romeno come l’agente e intermediario Virgil Colfescu. Queste le sue parole a Violanews.com: “A quanto mi hanno detto è una trattativa ormai definita. Parliamo di un ragazzo interessante che ha fatto alcune presenze in prima squadra. Ma nella Fiorentina oggi può essere un giocatore per la Primavera. E’ un attaccante che preferisce giocare sull’esterno, ha buone qualità e delle belle giocate. A livello giovanile può fare la differenza, ma non è ancora pronto per essere lanciato in prima squadra” le parole di Colfescu ai nostri microfoni.

