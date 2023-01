Bentornato campionato: ecco dove eravamo rimasti

Ciò che è stato

14 agosto 2022. Fiorentina-Cremonese, vittoria nel finale. 3 a 2 per i viola. Inizia così il campionato della Fiorentina. Squadra che pochi giorni dopo avrebbe affrontato e battuto il Twente 2 a 1. Qualificandosi in Conference poi con il pareggio in Olanda. In campionato però inizia il periodo nero di questa squadra. Lo spoglio 0 a 0 a Empoli da il via a una serie di prestazioni deludenti che hanno minato la fiducia di questa squadra. Il pareggio al Franchi con il Napoli sembra solo un'eccezione, perchè a Udine la Viola cade, non riesce a battere una Juventus in difficoltà al Franchi e cade nuovamente a Bologna per 2 a 1. Anche in Conference la partenza delude, con il pareggio al Franchi con il Riga e la sconfitta pesante in Turchia contro il Basaksehir. A metà settembre, Italiano prova a dare una scossa. Il suo 4-3-3 si trasforma lentamente nel 4-2-3-1 che oggi conosciamo. I viola battono 2 a 0 il Verona, ma le cose ancora non funzionano. Arrivano due sconfitte consecutive con Atalanta di misura e in modo pesante contro la Lazio. Anche il pareggio a Lecce lascia l'amaro in bocca al popolo viola. La gara con l'Inter però traccia un segno nella stagione della Fiorentina. Sì, arriva una sconfitta per 4 a 3, con molte polemiche, però le cose sembrano cambiare. In campionato arrivano tre vittorie consecutive con Spezia, Sampdoria e Salernitana. Unite alle 4 in Conference, la Fiorentina prova a rialzarsi. In campo si vede una squadra rinata e con voglia di stupire. La sconfitta con il Milan ha dato un freno a questa rincorsa, ma quello mostrato in campo lascia ben sperare.