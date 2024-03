A loro Lèao, a noi Mètteo

A loro Leào a noi Mètteo

ICCHE' METTEO? Diciamo noi fiorentini, sara' la prima partita senza la presenza di Joe Barone, e' stata una sosta tremenda per la tragedia accaduta, chi mi segue da sempre lo sa che non nutrivo una gran simpatia per il direttore generale ma quando viene a mancare un uomo nel pieno della propria vita , con a fianco una nutrita famiglia e un nipotino tutto da godere, ti assalgono mille pensieri, soprattutto apprezzi la bellezza della vita e di come siamo legati ad un destino che quando ti chiama non sente storie. Piu' che Metteo, cosa c'e' da mettere in questo sabato sera? Dobbiamo dare tutti qualcosa in piu' per ripartire e affrontare questo fine stagione colmo di appuntamenti, reprimere le critiche e amplificare gli incoraggiamenti, spingere la squadra verso una vittoria non facile contro la seconda in classifica. Ci sara' coreografia che coinvolgera' Fiesole e Maratona, i ragazzi entreranno presto nello stadio per prepararla, come sempre daremo retta a chi l'ha organizzata per arrivare al solito successo che ci contraddistingue, per idee e creativita'. Poi 95 minuti di tifo incessante, tornera' in panchina rossonera un amico come Stefano Pioli, il quale fara' capire ai propri giocatori in che inferno dovranno cimentarsi, Stefano ci conosce bene. Come tutte le partite di ritorno dalle soste per le nazionali, sara' sempre una sorpresa di cosa troveremo dentro L'OVO, pero' una cosa e' certa, dobbiamo giocarla con la squadra, sentirsi a fine gara senza voce ma con enorme gioia dentro e se loro hanno Leao, dovra' essere mangiato dal nostro Metteo.....