Under 16- Fiorentina Pisa. Segui la cronaca della partita in tempo reale.

Segui la partita Fiorentina Pisa, valevole per la 16esima giornata del campionato Under 16.

La Fiorentina Under 16 affronta il Pisa allo stadio Magnolfi di Calenzano alle ore 15. Sarà importante per i viola continuare la striscia di vittorie per rimanere lontani dall’Empoli secondo in classifica. Le formazioni delle due squadre: