Under 16- Fiorentina Bologna- Segui la cronaca della partita in tempo reale.

Segui con noi la cronaca di Fiorentina Bologna, valevole per la 18esima giornata del campionato Under16.

La Fiorentina affronta il Bologna allo stadio Bartolozzi di Scandicci alle ore 15. Ai fini della classifica sarà ''inutile'' per entrambe le squadre il risultato di stasera, dato che i viola hanno già vinto il campionato, mentre il Bologna non ha la possibilità di salire in terza posizione essendo a -4 dal Sassuolo. Le formazioni delle due squadre: