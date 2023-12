Under 15 – Fiorentina Cosenza 7-1. I viola dilagano al Viola Park

Rivivi con Violanews la cronaca della partita Fiorentina Cosenza, valevole per il campionato Under 15.

La Fiorentina Under 15 ha affrontato il Cosenza alle ore 10.15 presso il Viola Park. Nella prima frazione di gioco la Fiorentina ha dilagato in risultato e in gioco. I Viola hanno sbloccato la partita al 1' con Pagliuso, che davanti all'estremo difensore avversario non sbaglia. Subito dopo Licciardi porta la Fiorentina sul 2-0 e in pochi minuti la squadra di casa è riuscita a segnare altri tre gol con Licciardi e una doppietta di Luka.Nel secondo tempo la Fiorentina ha continuato a giocare forte, ma gestendo le energie. Verso i minuti finali i Viola hanno trovato le reti di Luka e Moussa, mentre il Cosenza trova la prima rete con Trentinella. Leggi tutti i risultati e le classifiche aggiornate del campionato UNDER 15 SERIE A-B.