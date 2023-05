LIVE! Primavera, Sampdoria-Fiorentina: la prima occasione è di Berti

Al '3 Campanili' di Bogliasco si gioca Sampdoria-Fiorentina, trentatreesima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023. Già sicuri di essere almeno ai playoff, i ragazzi di Aquilani hanno la prima di due opportunità per operare il sorpasso sul Torino, secondo con due punti di vantaggio, per andare direttamente in semifinale scudetto. Dall'altro lato i blucerchiati di Tufano, praticamente salvi e senza più obiettivi da raggiungere. LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1